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Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Manyas ilçesinde polisin yaptığı baskında kaçak tütün ve dolu makoron ele geçirildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde polisin yaptığı baskında kaçak tütün ve dolu makoron ele geçirildi. Jandarma ekipleri çok miktarda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirirken 1 kişiyi de gözaltına aldı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Bandırma KOM Grup Amirliği ekipleri, Manyas ilçe merkezinde ruhsatsız bir iş yerinde gerçekleştirdikleri operasyonda 30 bin 670 adet bandrolsüz dolu makaron, bin 400 adet boş makaron, 25 kg açık tütün, 35 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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