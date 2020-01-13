Balıkesir'de, Kadın Polisler, kadın şiddetine dikkat çekmek için broşür dağıttı

Cumhuriyet Meydanında, Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı Özgül Reçel ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden Polis Memuru Türkan Yamiç broşür dağıtırken, Kadın Acil Destek Uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı, erkek meslektaşları da onlara yardımcı oldu.

Cumhuriyet Meydanında broşür dağıtan polisler bazı işyerlerini de ziyaret etti. Uygulama ilgi gördü. Polisler vatandaşlara uygulama hakkında bilgiler verdi. Kadın şiddetinin önüne geçmek istediklerini anlatan Polis Memuru Türkan Yamiç, “Son dönemlerde artan kadına yönelik şiddetin önlenmesi bakımından yaptığımız çalışmalar var. Bu çalışmalar kapsamında Kadın Acil Destek Uygulaması için bilgilendirme yapıyoruz. Bunun için mobil program var. Bunu kadınlarımız cep telefonlarına indirerek acil destek çağrısı yapabiliyorlar. Bunun tanıtımı amacıyla hazırlamış olduğumuz broşürlerimiz var. Bu gün Burhaniye Emniyet Müdürlüğümüzün yapmış olduğu proje kapsamında ilçe meydanında vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde hem broşürlerimizi dağıtıyoruz, hem de afişlerimizi asarak bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Umarız faydalı olur. Umarız ulaşabiliriz bir yerlere. Bu tür olayların önüne geçmeyi başarabiliriz diyoruz” dedi. Komiser Yardımcısı Özgül Reçel de, “Bu gün gene farklı bir amaçla bir çalışma yapıyoruz. Kadınlarımıza fiziksel ve psikolojik olarak uygulanan şiddetle ilgili KADES'in bir uygulaması var. O broşürleri dağıttık. Kadınlarınızın daha da bilinçlenmesi ve bu konuda daha duyarlı olmaları için elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz” dedi. Berber Hasan Özavcı ise, “Annelerimiz, eşlerimiz ve kızlarımız şiddete maruz kaldığı için çok üzülüyorum. Emniyet güçlerimizin kadın polisleri broşür dağıttı. Bu benim çok ilgimi çekti.”dedi. Ahmet Nedim Hergül de, ”Ülkemizde son günlerde işlenen cinayetlere dikkat çekebilmek için polislerimiz broşür dağıttılar. Bende Burhaniye halkı olarak bütün kadınlara şiddeti kınıyorum. Kadınlara yapılan zulmü de kınıyorum. Kadınlar bizim annelerimiz. Eğer kadınlar olmasa biz dünyada hiçiz” diye konuştu. Güler Çitçi de, “Kadınlarımıza yapılan şiddeti bir kadın olarak kınıyorum. Polisler broşür dağıttı. Onlara da teşekkür ediyorum” dedi.