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Balıkesir'de kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Balıkesir’de bir kafeteryada yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de bir kafeteryada yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde bir simit kafeye gelen 2 kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen şahsa 2 el ateş etti. Yaşanan silahlı saldırıda kurşunun isabet ettiği şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ikinci kurşun ise kafede çalışan garson kadının ayağına isabet etti. Olayın ardından çok sayıda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, şüphelilerden birisinin yakalandığı, diğerinin ise ekiplerce arandığı açıklandı.

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