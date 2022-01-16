Balıkesir'de kar 15 dakika etkili oldu

Balıkesir'de 15 dakika etkili olan kar yağışı çatıları beyaza bürüdü.

Balıkesir beyaz örtü ile kaplanmış güne uyandı. Balıkesir'de sabahın ilk ışıklarında etkili olan kar yağışı güneşin doğmasıyla görsel şölen oluşturdu. Güneşin ve sisinde etkili olduğu şehir merkezinde evlerin çatıları ise yağan kar ile beyaza büründü. 15 dakika etkili olan kar yağışı sonrasında etkisini kaybetmeye başladı. Eşsiz bir manzaranın oluştuğu o anlar drone ile görüntülendi.