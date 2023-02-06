İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de kar etkisini gösterdi

Meteoroloj’nin uyarılarının ardından Balıkesir’de beklenen kar yağışı başladı.

Meteoroloj'nin uyarılarının ardından Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı.


Balıkesir'de akşam saatlerinde kar etkisini arttırdı. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle şehrin birçok noktası beyaza büründü. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri birçok noktada konuşlanarak olası kazalar ve trafikte aksama yaşanmaması için önlem ve tedbir aldı. Öte yandan Balıkesir Valiliği de kar nedeniyle eğitim - öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

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