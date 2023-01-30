Balıkesir'de kar üstünde kamp keyfi

Uludağ'dan sonra bölgenin en yüksek dağlarından biri olan Balıkesir Sındırgı Ulus Dağı hafta sonu kamp tutkunlarını ve kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşları ağırladı.

Kayak merkezinin yapılacağı haberi ile birlikte vatandaşların daha çok ilgisini çeken Ulus dağı çevre il ve ilçelerden binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor.

Kar kalınlığının belirli bölgelerde 1 metreyi bulduğu Ulus dağı ziyaretçi akınına uğradı. Off Road araçları ile gelenler zirveye yaklaşırken birçok vatandaş da Ulus dağının eteklerinde karın keyfini çıkardı. Kar üzerinde sucuk ekmek keyfinin yanı sıra çocuklarda gönüllerince eğlendi.

Kamp tutkunları da hafta sonunu Ulus dağında geçirdi. Off Road araçları ve özel ekipmanları ile kamp kuranlar eşsiz doğanın tadını çıkardı.

Erdek'ten kamp için geldiklerini belirten Deniz Köken, “Erdek'ten geliyoruz. Bir ekip Balıkesir'den geliyor. Kar var diye geldik. Şu an da Ulus Dağında bin 300 metredeyiz. Akşamdan beri buradayız. Aralıksız kar yağıyor. Çok güzel bir manzara var. Doğa harikası bir yer. Çok sevdik biz. İki araba geldik. Çok güzel Sındırgı çok güzel. Sındırgı Belediyesine de teşekkür ederiz. Zirveye çıktık. Takribi 1700 metre imiş oralar. Kar daha da yüksek oralarda. Manzara çok güzel. İnşallah kış boyunca tekrar geliriz” dedi.

Gece macera yaşamak isteyen off road tutkunları da araçlarla karla kaplı açılmamış bölgeleri tercih etti.