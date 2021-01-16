Balıkesir'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Savaştepe ilçesinde kayan bir tır ulaşımı aksatırken, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler karla mücadelelerine devam ediyor. Yoğun kar yağışı sonrasında Savaştepe ilçesine bağlı 9 köy ulaşıma kapandı. Yolları kapanan köylere ulaşım sağlanmaya çalışıyor. Kar yağışı Balıkesir il merkezi, Balya, Savaştepe, İvrindi ve Bigadiç ilçelerinde etkisini gösteriyor. Balıkesir ili ve ilçeleri arasındaki ana halterlerde ise ulaşım sıkıntısı bulunmuyor.

Savaştepe - Balıkesir yolunda ise bir tırın kayması sonucu ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekipler kayan tırı kurtarmak ve yolu açmak için yoğun mücadele veriyor. Olayın meydana geldiği karayolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.