Balıkesir'de kayıtlı araç sayısı 478 bin 375 ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre 2019 yılı ocak ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 478 bin 375 adet taşıt olduğu bildirildi.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Balıkesir' de ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0.2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,7 oranında artış gösterdi. Ocak ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 478 bin 375 adet taşıtın yüzde 43,5' ini otomobil, yüzde 1.3' ünü minibüs, yüzde 0.8' ini otobüsler oluşturdu. Kamyonetler yüzde 14.3' ünü, yüzde 2.6'sını kamyon, yüzde 24' ünü motosiklet, yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 13.3' ünü ise traktör oluşturdu. Balıkesir'de aynı tarih itibarıyla 8 bin 404 adet taşıt el değiştirdi.