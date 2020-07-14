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Balıkesir'de kaymakamlarda görev değişimi

Son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Balıkesir’in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç, Erdek, Bigadiç, Dursunbey, Marmara ve Kepsut kaymakamlıklarında görev değişiklikleri yapıldı.

Son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç, Erdek, Bigadiç, Dursunbey, Marmara ve Kepsut kaymakamlıklarında görev değişiklikleri yapıldı.


Son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Ankara Mamak Kaymakamlığı'na, Ankara Elmadağ Kaymakamı Turgay Ünsal Edremit Kaymakamlığı'na atandı.


Havran Kaymakamı Şeref Aydın Bursa Vali Yardımcılığı'na, Zonguldak Devrek Kaymakamı Enver Özderin Havran Kaymakamlığı'na atandı.


İstanbul Vali Yardımcısı Akgün Corav Gömeç Kaymakamlığı'na, Sakarya Geyve Kaymakamı İlyas Memiş Burhaniye Kaymakamlığı'na atandı.


Kastamanonu İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy Erdek Kaymakamlığı'na, Van Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın Bigadiç Kaymakamlığı'na atandı.


Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan Mardin Nusaybin Kaymakamlığı'na, Marmara Kaymakamlığı'na Çankırı Korgun Kaymakamı Göksel Yüksel atandı.


Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık Kocaeli Vali Yardımcılığı'na, Çorum Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen Balıkesir Vali Yardımcılığı'na atandı.


Bigadiç Kaymakam Ercan Çiçek Yalova Vali Yardımcılığı'na, Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz Iğdır Vali Yardımcılığı'na atandı.


Balıkesir Vali Yardımcısı Bayram Ali Köse Muğla Vali Yardımcılığı'na, Malatya vali Yardımcısı Bilal Ölmez Kepsut Kaymakamlığı'na atandı.

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