Balıkesir'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Balıkesir-Kepsut karayolunun 21'inci kilometresinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir kadın yolcunun ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Balıkesir itfaiyesi olay yerinde sıkışan yolcuyu araçtan çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.