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Balıkesir'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Balıkesir-Kepsut karayolunun Saraç kırsal mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.


Balıkesir-Kepsut karayolunun 21'inci kilometresinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir kadın yolcunun ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Balıkesir itfaiyesi olay yerinde sıkışan yolcuyu araçtan çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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