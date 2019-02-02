İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de kaza: 1 ölü

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde özel oto ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada, araç içinde sıkışan şoför hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde özel oto ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada, araç içinde sıkışan şoför hayatını kaybetti.


Kaza öğle saatlerinde kırsal kesimde bulunan Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nahit C. (55) idaresindeki 10 RP 492 plakalı özel oto ile Ersin S. idaresindeki 10 EG 673 plakalı beton tırı kafa kafaya çarpıştı. Özel araçta sıkışarak hayatını kaybeden şoförün cesedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkartılırken, jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.