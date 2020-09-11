Balıkesir'de kaza: 1 yaralı

Balıkesir'de meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre. Bandırma'dan Erdek istikametine gelen 10 NC 434 plakalı özel oto, Kırsal Yukarı Yapıcı Mahallesi'nden gelmekte olan 10 PG 143 plakalı hafif ticarî araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle özel otoda bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla yaralının tedavisini kaza yerinde yapıldı. Kazaya karışan araç sürücüleri için trafik polisleri tarafından kaza tutanağı düzenlenirken, çekici yardımı ile araçlar kaza yerinden kaldırıldı.