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Balıkesir'de kaza: 4 yaralı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Sındırgı çevre yolu Soğuk Su mevkiinde 45 DD 903 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Kandemir direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje yuvarlandı. Araç sürücüsüyle birlikte yaralanan 4 kişiden 3'ü Sındırgı itfaiyesi tarafından aracın kapıları kesilerek kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

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