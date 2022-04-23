İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balıkesir'de kaza: 6 yaralı

Balıkesir’in Altıeylül İlçesindeki Beyoğlu Caddesinde meydana gelen kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Balıkesir'in Altıeylül İlçesindeki Beyoğlu Caddesinde meydana gelen kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.


Olay, öğle saatlerinde Beyoğlu Caddesinde meydana geldi. Çarşı istikametine seyir eden B.Ö'nün kullandığı araç karşı şeritten sola dönmek isteyen A.A idaresindeki araçla çarpıştı. B.Ö'nün kullandığı araç çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan A.İ, A.A ve N.C isimli çocuklara çarparak yaralanmalarına neden oldu. Araç sürücüsünde herhangi bir yaralanma olmazken diğer şahıslar A.İ ve A.A hafif şekilde, N.C isimli şahıs ise ayağının üzerinden araç geçme suretiyle yaralandı. Olayda yaralananlara 112 ekipleri müdahale ederken, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.