Balıkesir'de kereste yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

Balıkesir’de meydana gelen kazada kereste yüklü kamyon devrildi.
Balıkesir'de meydana gelen kazada kereste yüklü kamyon devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, kamyonun kasasındaki keresteler çevreye saçıldı.
Edinilen bilgiye göre, Dursunbey ilçesi Sacayak Mahallesi'nde sabah saatlerinde freni boşalan Mustafa Özyurt idaresindeki kereste yüklü kamyon, yolun kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.