İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de kerestecileri su bastı

Balıkesir şehir merkezini ikiye bölen Çay Deresi üzerinde kurulan rekreasyon alanındaki kanal aşırı yağış sebebiyle taşarken, keresteci dükkanlarını su bastı.


Ağır Sanayi Bölgesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan keresteci dükkanlarına aşırı yağıştan taşan kanalın suları doldu. İşyerlerinde maddi hasar meydana gelirken, bazı çalışanlar ise mahsur kaldı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi su baskınının yaşandığı yerde vidanjörler ve su pompaları vasıtasıyla suyu tahliye etti.


İşyeri sahip ve çalışanları su baskınını anında haber vermelerine rağmen, müdahalede gecikme yaşandığını ileri sürdü. Uzun zamandır aynı yerde kerestecilikle uğraşan Hurşit Akyüz, su işyerinin zarar gördüğünü belirterek, “İşyerimizin de bulunduğu alanda yaşanan su baskını yağmurdan değil, kanaldaki su kapaklarının açılmamasından kaynaklandı. Biz 153'ü aradık, BASKİ'yi aradık, ama kapakları açmaya geç geldiler. Sadece bizim değil yan taraftaki komşunun zararı daha fazla. Su gideri dar olduğu için su tamamen çekilmedi” diye konuştu.


BASKİ'ye bağlı ekipler su baskını olan yerde tahliye işlemlerini sürdürürken, kanalın daha fazla taşmaması için de kontrollü olarak kanalın kapaklarını açtı. Kanalın suyu Çay Deresi'ne kontrollü bir şekilde tahliye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.