Balıkesir'de kerestecileri su bastı

Ağır Sanayi Bölgesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan keresteci dükkanlarına aşırı yağıştan taşan kanalın suları doldu. İşyerlerinde maddi hasar meydana gelirken, bazı çalışanlar ise mahsur kaldı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi su baskınının yaşandığı yerde vidanjörler ve su pompaları vasıtasıyla suyu tahliye etti.

İşyeri sahip ve çalışanları su baskınını anında haber vermelerine rağmen, müdahalede gecikme yaşandığını ileri sürdü. Uzun zamandır aynı yerde kerestecilikle uğraşan Hurşit Akyüz, su işyerinin zarar gördüğünü belirterek, “İşyerimizin de bulunduğu alanda yaşanan su baskını yağmurdan değil, kanaldaki su kapaklarının açılmamasından kaynaklandı. Biz 153'ü aradık, BASKİ'yi aradık, ama kapakları açmaya geç geldiler. Sadece bizim değil yan taraftaki komşunun zararı daha fazla. Su gideri dar olduğu için su tamamen çekilmedi” diye konuştu.

BASKİ'ye bağlı ekipler su baskını olan yerde tahliye işlemlerini sürdürürken, kanalın daha fazla taşmaması için de kontrollü olarak kanalın kapaklarını açtı. Kanalın suyu Çay Deresi'ne kontrollü bir şekilde tahliye edildi.