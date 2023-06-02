İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Bandırma ve Edremit ilçelerinde on yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulanan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturularak 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ve Edremit ilçelerinde on yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulanan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturularak 2 kişi yakalanarak tutuklandı.



Bandırma ilçesinde, “Kasten Öldürme” suçundan aranan ve hakkında “18 yıl” kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., Edremit ilçesinde, “Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek” suçundan aranan ve hakkında “13 yıl, 4 ay” kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D., oluşturulan özel ekip tarafından yapılan operasyon ile yakalanıp, 2 aranan şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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