Balıkesir'de kilo ile uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'de jandarma ekipleri Altıeylül ve Kepsut ilçelerinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi gözaltına alırken, araç ve evlerde yapılan aramalarda ise 10 kilo esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül ve Kepsut ilçelerinde uyuşturucu bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin araç ve ikamet adresinde yapılan aramalarda, 10 kilo 109 gram kubar esrar, 2 kök kenevir, 10 gram bonzai, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet av tüfeği ve 230 adet fişek ele geçirilirken Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı.