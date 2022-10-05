Balıkesir'de kırma zeytin yapımına başlandı

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırma zeytin hazırlanmasına başlandı. Toplanan yeşil zeytinler sert bir cisimle kırılırken, su konan kaplardaki zeytinler 3 hafta sonra sofralara geliyor.

Burhaniye'de yeşil zeytin hasadına ve kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı. Kırılan zeytinler su içine konurken, haftada bir suyu değiştiriliyor. 3 hafta sonunda sofralara geliyor. İşyerinin önünde, bir marangozun yaptığı "hamarat" adı verilen tahtayla zeytin kıran Fatih Özkan, mevsimin ilk kırma zeytininin 3 hafta sonra sofralara geleceğini söyledi. Zeytin sezonunu açtıklarını anlatan 54 yaşındaki Fatih Özkan, “2022-2023 zeytin sezonunu bu gün itibarıyla açmış bulunmaktayız. Yeşil zeytinleri toplamaya başladık. Kırma ve çizme zeytin hazırlamaya da başladık. Şu an kırma zeytin ile uğraşmaktayız. Kırma zeytin ilk zamanlarda yapılmaya başlanması ile beraber sağlık açısından çok faydalı bir ürünümüzdür. Meyve olarak geçmektedir. Kırdığımız zeytinleri, 3 hafta içersin de yeme şekline getirmekteyiz. Kırmış olduğumuz zeytinleri suyun içine atmaktayız. Suya attıktan sonra bir hafta güneşte bekletmekteyiz. Bu arada içine 2 adet kesme şeker atıyoruz. Bir hafta sonra, suyunu değiştiriyoruz. Kullandığımız suyun içine tuz ya da başka bir şey ilave etmiyoruz. Üçüncü haftada içine tuz atıyoruz. 5 kilogramlık suyun içerisine yaklaşık bir su bardağı tuz atıyoruz. Bir hafta daha geçtikten sonra zeytinler yenme safhasına geliyor. Üzerine limon sıkıyoruz. Limon sıktıktan sonra yenmeye hazır oluyor. Körfezimizde kaliteli zeytin ve zeytinyağları üretilmektedir” dedi.