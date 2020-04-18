İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de kısıtlama sokakları boşalttı

Korona virüsü salgını dolayısı ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Balıkesir’de sokaklar boş kaldı.

Korona virüsü salgını dolayısı ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Balıkesir'de sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen şehirde, polisler kavşaklarda görev yaparken, büyükşehir belediyesine ait araçlar ise şehirde ilaçlama yaptı.


31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Balıkesir'de de cadde ve sokakları boşalttı. Balıkesir, sabah saatlerinden itibaren sessiz bir kent haline geldi. Yolda sadece polis, zabıta, sağlık görevlilerin başka kimse olmayınca şehrin en işlek noktalarından birisi olan Ali Hikmet Paşa Meydanı da kuşlara kaldı. Kentte sokağa çıkma yasağına uyulurken, kuşları da polis ekipleri doyurdu.


Şehrin ana yollarında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yolda seyreden az sayıda aracı durdurarak kontrol etti. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait römorklu araçlar şehrin ana caddelerinde ilaçlama işlemi gerçekleştirdi.


Sokağa çıkma yasağı Balıkesir ve diğer büyükşehirlerde pazar gecesi 00.00'a kadar sürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.