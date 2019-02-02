Balıkesir'de kitap fuarı açıldı

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'de açılan 10 Burda Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Vali Yazıcı, 10 Burda tarafından düzenlenen kitap fuarını ziyaret ederek yayınevlerinin stantlarını gezdi, okur ve yazarlarla bir araya geldi. Vali Yazıcı, fuarda öğrencilerin olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Stantları tek tek gezen ve bilgi alan Vali Yazıcı, özellikle fuarı gezmeye gelen öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla kitaplar üzerine sohbet etti. Kitap fuarının, aynı zamanda kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için de büyük bir fırsat sunduğunu belirten Vali Yazıcı, fuarın ilimizde gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Ersin Yazıcı, kitap fuarlarının yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da okuma alışkanlığı kazanmasında çok önemli rol oynadığını dile getirerek; birçok yayınevinin katıldığı fuarda tüm kitapseverlerin mutlaka zevkine hitap eden kitaplar bulacağını, imza ve söyleşi günü gibi çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği Kitap Fuarı'nın Balıkesir'in önemli kültürel etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Kitap okuma alışkanlığının kazanılmasının gerek toplumsal gerekse bireysel anlamda çok önemli olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Biz bu vesile ile bu örnek hareket ile Balıkesir genelinde kitap okuma alışkanlığının 7'den 77'ye bütün herkese yayılmasını amaçlıyoruz. Kitaplar, bizim en yakın ve en iyi dostumuzdur. O yüzden tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi okullarımızda Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi ile kitap okumaya teşvik ediyoruz. Balıkesir'de okuma anlamında çok ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz, bunun daha da gelişmesi için gayret edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı okumaya davet ediyorum. Kitap okumayı boş zaman aracı olarak da görmemek lazım. Kitap okumak için özel vakit ayırmak gerekiyor. Bu noktada milletimizin duyarlılığını arttırmak için özel bir gayret var. Bu yapılan organizasyon bir teşviktir. Vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığının kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

17 Şubat 2019 Pazar gününe kadar devam edecek olan Kitap Fuarı 10.00 - 22.00 saatleri arasında kitapseverlere açık olacak.

Kitap fuarının açılışına Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fahri Konuk, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile vatandaşlar katıldı.