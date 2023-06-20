Balıkesir'de KOM'dan ‘Kukla' operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen "Kukla" operasyonunda uyuşturucu madde, çok sayıda silah parçası ve silah imalatı için kullanılan araç gereçler ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, KOM Başkanlığı koordinesinde ülke geneli gerçekleştirilen ‘Kukla Operasyonu'nda Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ve Edremit KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 parça halinde toplam 285,34 gram skunk, 8 adet sentetik hap, 10 adet fişek, fişek, 48 adet değişik boy ve ebatlarda namlu yapımı için hazırlanmış metal boru, 1 adet üzerinde herhangi ibare bulunmayan mermi yatağı olan tabanca gövdesi, 1 adet üzerinde Retay 17 cal 9 mm ibareli tabanca sürgüsü, 1 adet şarjör, çok sayıda silah parçası ve silah imalatı için kullanılan araç gereçler ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak V.T. ve R.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü açıklandı.