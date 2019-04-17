Balıkesir'de konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Balıkesir'de 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışı yüzde 6.2 oranında azaldı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin imzasıyla açıklanan rakamlara göre Balıkesir'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 oranında azalış ile 2 bin 182 konut satılırken, Çanakkale'de ise yüzde 10.2 azalış ile sadece 983 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 69.3 ile bin 513 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 30.7 ile 669 konut oldu. Çanakkale' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 45.7 ile 449 konut olurken ilk satışların payı ise yüzde 54.3 ile 534 konut oldu. Balıkesir'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.9 azalış ile 449 adet ipotekli satış gerçekleşmesiyle 13' üncü sırada yer alırken, Çanakkale'de yüzde 36.8 azalış ile 187 ipotekli satış gerçekleşerek 27' nci sırada yer aldı.