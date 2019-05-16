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Balıkesir'de konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü (TÜİK) tarafından açıklanan verilere Balıkesir’deki göre konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü (TÜİK) tarafından açıklanan verilere Balıkesir'deki göre konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 oranında azaldı.


TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir'deki konut satışları, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 oranında azalış göstererek bin 766 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir' deki toplam konut satışlarında ikinci elde yüzde 71.2 ile bin 258 konut satılırken, ilk satışların payı ise yüzde 28.8 ile 508 konut oldu. Balıkesir'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59 azalış ile 210 adet ipotekli satış gerçekleşti.

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