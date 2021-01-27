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Balıkesir'de köprü yıkılması sonucu mahsur kalan baba ve oğlunu itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesinde, köprü yıkılması sonucu arazide mahsur kalan baba ve oğlunu itfaiye kurtardı.


Kurtarma operasyonu Karadere Mahallesi Dedekaya mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kemal Bilgin (45) ile oğlu Ramazan Yiğit Bilgin (13), dün akşam saatlerinde Karadere Mahallesi Dedekaya Mevkiindeki yayla evine gitti. Yayla evinde kalan baba oğul, öğlen saatlerinde ilçeye dönmek isterken, derenin üzerindeki tahta köprünün selden yıkıldığını gördü. Dereden geçemeyen Kemal Bilgin ve oğlu itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekibi, derenin üzerine halat gererek makara yardımı ile baba ve oğlunu kurtardı.

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