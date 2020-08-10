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Balıkesir'de korkutan yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yazlık evlerin bulunduğu alanda çıkan yangın korkuttu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yazlık evlerin bulunduğu alanda çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Narlı Mahallesin'de Mıhlı Çayı yakınlarında başlayan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Çanakkale Küçükkuyu Belediyesi İtfaiyesi ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına zaman zaman tatilcilerde destek verdi. Yazlık evlerin yoğun olarak bulundu bir alanda başlayan yangında yaklaşık 20 dönüm ağaçlık alan yandı. Yangın yazlık evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bölgede bulunan eski bir ev ve damlar zarar gördü. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

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