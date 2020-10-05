Balıkesir'de korona virüs duyarlılığı vaka sayılarını düşürdü

Balıkesir'de 65 yaş üstü nüfusun fazla olmasına rağmen covid-19 vaka sayılarının düşük olması kamuoyunda takdirle karşılanırken, Balıkesirliler de bu durumdan memnuniyetlerini dile getirdi. Balıkesir'de yaşayan gerek 65 yaş üstü vatandaşlar gerekse gençler vaka sayılarındaki düşüşün sevindirici olduğunu belirterek, kurallara uyulma noktasında üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getirdiler.

Türkiye genelinde en fazla 65 yaş üstü vatandaşın yaşadığı illerden olan Balıkesir'de covid-19 vakalarındaki oranın düşüş olmasını vatandaşlara sorduk. Maske-mesafe ve hijyen tedbirlerine özen gösterilmesinin vaka sayılarında düşüşe neden olduğunu söyleyen vatandaşlar, tedbirlerin uygulanması konusunda uyarılar ve denetimlerin de buna etkisi olduğunu ifade ettiler. 65 yaş üstü vatandaşlar covid-19 önlemlerine uyduklarını ifade ederlerken, özellikle gençlerin de bu konuda gerekli önlemleri almalarını istedi. Covid-19'dan korunmak için maske, mesafe ve hijyene dikkat ettiklerini kaydeden 65 yaş üstü vatandaşlar ayrıca beslenmelerine de dikkat ettiklerini sözlerine ekledi. Vaka sayılarındaki düşüşü değerlendiren gençler ise 65 yaş üzeri vatandaşların kurallara uymasının gençlere de örnek olması gerektiğini belirttiler.

Hasan Gümüş: “Virüsten korunmak için temizlik şart”

Balıkesir'de yaşayan emekli Hasan Gümüş korona virüs tedbirleriyle ilgili, “Televizyondan izlediğim kadarıyla Balıkesir'de 65 yaş üstü vatandaşlarda korona virüsü vakaları çok iyi durumda. Bunun nedeni de dikkat edin 65 yaş üstündekiler sürekli maskelerini takıyorlar, sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Bu da eğitimden geçiyor, Balıkesir eğitimli bir yer. Bu başarıdan dolayı Balıkesirlileri tebrik ediyorum, kutluyorum. Bundan sonra da bu düşüşün devam etmesini diliyorum. Bu virüsten korunmak için temizlik şart. El yıkamak; mutlaka ve mutlaka en ufak bir şeyde hemen el yıkamak gerekiyor. Elle tokalaşmayacaksın, kimseye temas etmeyeceksin, yani temizliğe dikkat edeceksin. Bunları Balıkesir çok iyi yaptı ve ondan dolayı vaka sayıları düşük çıktı” açıklamasını yaptı.

Hasan Çakır: “Hastalık kapıp ölmektense yaşamak çok daha güzel”

Emlakçılıkla uğraşan Hasan Çakır da maske-mesafe-hijyen kurallarına uyulmasının vaka sayılarını düşürdüğünü belirterek, “Balıkesir ilçeleri ve köyleri dahil hepsi benim gibi maskesini takıyor. Çoğu insanlar sigarayı bıraktı, sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Bunun yanında içtiğimize, yediğimize çok dikkat ediyoruz. Ayrıca kısıtlamalara çok itibar gösteriyoruz. Mümkün olduğu kadar gençlerin yanına oturmamaya çalışıyoruz. Gençler bizim yanımıza oturursa da 'çocuklar şöyle bizden ayrılın' diyoruz. Ondan ötürü bizim Balıkesir'deki korona virüs vakaları bu sebeplerden düşük gözüküyor. Fakat kurallara sahil bölgelerinde dikkat edilmediğini görüyoruz. Ama şehir merkezinde ve köylerde tüm vatandaşlarımız en güzel şekilde kurallara uymaya devam ediyor. Yani herkes kendini korumaya devam ediyor. Balıkesirliler yine de kendilerini korumaya devam edeceklerdir. Balıkesir zaten o hususlara çok dikkat eder ve her konuda kurallara dikkat ettiğini biliyoruz. Korona virüsle ilgili çok büyük önlemler alınmış. Mesela valiliğin çıkarmış olduğu bazı şeyler var. Sonra adım başı görevliler 'maskenizi takın' şeklinde bizi uyarıyorlar. Teşekkür ediyoruz bu ilgiden dolayı. Bu sebepten insanlarla mümkün olduğu kadar yakın temasta bulunmuyoruz, bulunmadığımız gibi de maske kullanımına dikkat ediyoruz. Virüsle mücadelede bana göre en önemli husus maske. Gerektiğinde soluk alamıyoruz, zor oluyor ama maske kullanımı çok çok önemli. Biz maskelerimizle dolaşıyoruz. Bizim küçüklerimize de, büyüklerimize de, maske takmayanlara da söylüyoruz. Maske olayı ve otururken mesafeye dikkat etmelerini herkesten rica ediyorum. Benim gibi herkes maskesini taksın. Maske takanlara çok teşekkür ediyorum. Maske takanlar insanlara hastalık da bulaştırmıyorlar, kendilerine de hastalık gelmemiş oluyor. Ama bazı gençlerimiz var bu konuda bilhassa gençler bu kurallara uymamaya çalışıyorlar. Ama bizler 50 yaş üstü olarak bu kurallara çok uyuyoruz. Her türlü şartlarda maskemizi taşıyoruz. Yeri geliyor maske nedeniyle suratımız terliyor, ağzımız, burnumuz terliyor. Ama olsun. Hastalık kapıp ölmektense yaşamak çok güzel. Onun için ben insanlardan, küçüğünden büyüğünden ricam; maskeleri devamlı üzerlerinde olsun, taksınlar ve mesafeyi de korumalarını istiyorum. Ayrıca yediklerine, içtiklerine dikkat etsinler” diye konuştu.

“Balıkesirliler kurallara uyuyor”

Balıkesirli Resmiye Avcı da “Yaşlılar kendilerini çok daha güzel koruyor. Maskesiz dışarıya çıkmıyoruz, insanlarla mesafeli duruyoruz. Mecbur kalmadıkça da çarşıya çıkmıyoruz” derken, Balıkesirli Nevzat Çivi ise, “Şu anda Balıkesir'de vakaların düşük olma sebebi Balıkesir geneli olarak önem verdiğimizden kaynaklanıyor. Maskemizi takıyoruz, mesafemizi koruyoruz. Yaşlılarımız da bizler kadar onlar da kurallara uyma konusunda çok ilgili. Sağ olsunlar çok fazla dışarıya çıkmamaya çalışıyorlar” dedi.

Balıkesir'de esnaflık yapan Adem Kaya da emniyetin uyarılarının etkili olduğunu ifade ederek, “Emniyetimiz bence çok iyi çalışıyor. 65 yaş ve üstü vatandaşların virüse yakalanmamasını ondan dolayı görüyorum. Maske kullanımı ve mesafeye herkes dikkat etmeli. Herkes dikkat ettiği takdirde vaka sayılarının daha da azalacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlerin de maske ve sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini söyleyen İlkay Aktaş ise, “Balıkesir'in eğitim seviyesindeki yüksekliği bence vaka sayılarındaki düşüşe katkı sağlamıştır. 65 yaş üstü insanlarda ben görüyorum, müşterilerimizde de bunun farkındayım onlar biraz daha bu konuda dikkatli davranıyorlar. Ama gençler bu konuda dikkatsizler. Tabi bu caydırıcı para cezaları olsun, emniyet personellerinin uyarmaları olsun biraz daha bu konuyu etkiliyor. Ben gençlerden de birazcık daha kurallara uyma konusunda özverili davranmalarını rica ediyorum. Onlar da maskesini takarsa hem kendileri için hem yaşlılar için, hem de onları evde bekleyen anne babaları için daha güzel bir hayat sürebilirler” değerlendirmesinde bulundu.