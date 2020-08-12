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Balıkesir'de korona virüs karantinası

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bir mahalle artan korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir mahalle artan korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Karantina kararını Balıkesir Valiliği duyurdu.


Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Eşeler Mahallesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kepsut ilçemize bağlı Eşeler Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen yerleşim yeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 12.08.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır" denildi.

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