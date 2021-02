Balıkesir'de köy okulları yüz yüze eğitime hazır

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yer alan köy okulları, 15 Şubat itibariyle Hıfzıssıhha kurulunun ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde aldığı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitime başlıyor.

Korona virüs salgını sebebiyle öğrenciler eğitimlerine evlerinde online bir şekilde devam ederken, okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. 15 Şubat itibariyle köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il ve ilçe Hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitime başlayacak. 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile liselerde tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Bigadiç'te 15 Şubat itibariyle eğitim hayatına başlayacak olan okullar; Akyar Ortaokulu, Mecidiye Şehitler Ortaokulu, Güvemçetmi Ortaokulu olarak belirlendi. 1 Mart tarihinden itibaren açılacak olan ilkokullar ise; Yağcılar İlkokulu, Başçeşme İlkokulu, Çayüstü İlkokulu, Emirler İlkokulu, Esenli İlkokulu, Hamidiye İlkokulu, Kayırlar İlkokulu, Turfullar İlkokulu, Yeşildere İlkokulu, Mecidiye Şehitler İlkokulu, Kargın İlkokulu, Güvemçetmi İlkokulu olarak belirlendi. Yüz yüze eğitime başlayacak Bigadiç'te yer alan köy okullarında toplamda 60 öğretmen ve 600 öğrenci bulunuyor. Yüz yüze eğitime başlayacak olan okullarda korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınacak.

Bigadiç Akyar Ortaokulu Müdürü Neslihan Aktaş Şahin okullarında her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Temiz bir şekilde yeni eğitim öğretim yılına başlamak adına elimizden gelen her çabayı gösterdik. Bu sene içerisinde dönem başında eylül ayında okulumuz açılmıştı. Ancak gerekli tedbirler nedeniyle tüm okullar gibi bizim okulumuzda kapanmıştı. Bu dönem için “Okulum Temiz” belgesini almaya hak kazandık. TSE onaylı “Okulum Temiz” belgesini almış okullar içerisindeyiz. Tüm önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Okul girişinde, sınıflarımızın girişlerinde ve tuvalet girişlerinde dezenfektan mevcuttur. Öğrencilerimizin tedbiri elden bırakmaması için ve her an görebilmeleri için sınıflarımızda uyarı levhaları mevcuttur. Aynı zamanda öğrencilerimizin teneffüs aralarında hangi konulara dikkat etmesi gerektiğini anlatabilmek amacıyla ses kaydı mevcuttur. Öğrencilerimizi bu şekilde uyarabiliyoruz. Şu an için kütüphanemizi dezenfekte edebilmek amacıyla kapattık. Kütüphanemizde kitaplar dezenfekte edilmeden verilmeyecektir. Öğretmenler odasında öğretmenlerimizin sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturabilmesi için tüm koltuklarda uyarı yazıları mevcuttur. Sınıflarımızda öğrencilerimizin sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturabilmesi için sıra üzerinde etiketlemeler mevcuttur. Sınıflarımız düzenli aralıklarla havalandırılmaktadır. Çamaşır suyu ile gerekli oranda sınıflarımız, koridorlarımız ve tuvaletlerimiz de temizlenmektedir. Aldığımız tedbirler kapsamında okul olarak açılmaya hazırız" dedi.