Balıkesir'de Kuvayi Milliye Günü Kutlandı

Kurtuluş hareketinin ilk kıvılcımlarının atıldığı Balıkesir'de Kuvayi Milliye Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kuvayi Milliye Anıtı'na Türkiye Haritalı Çelengi sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunduktan sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kuvayi Milliye Günü ile ilgili konuşmasını gerçekleştirdi.

Kuvayi Milliye gününün tüm Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak millet meşalesinin yakıldığı gün olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz istiklaline tutkuyla bağlı olan tüm Balıkesirlilerin Kuvayi Milliye Günü'nü kutladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bugün 16 Mayıs. Balıkesir Kuvayi Milliyesinin can bulduğu gündür. Tüm Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak millet meşalesinin yakıldığı gündür. 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgal haberleri Balıkesir'e gelmiş, 16 Mayısta düşman kuvvetlerine karşı Okuma Yurdu ve Alaca Mescit toplantıları yapılmış ve “ vatan bir bütündür parçalanamaz” kararı verilmiştir. Halkın millî duygularının bir sonucu olarak ortaya çıkan ve gönüllülük esasına göre başlayan bu hareket Kuvayi Milliye Hareketi'dir.

Değerli Hemşehrilerim; Okuma Yurdu ve Alaca Mescit toplantıları ile düşünce safhası oluşan Kuvayi Milliye Hareketi düzenlenen 5 kongreyle olgunlaşmış, sivil-asker işbirliği ile topyekün mücadeleye girilmiş ve vatan sahipsiz bırakılmamıştır. İşte bütün bu insanları bir araya getiren, “Vatanım! Ha ekmeğini yemişim, ha uğrunda kurşun” dedirten Kuvayi Milliye ruhudur. Bu ruh, her türlü imkânsızlık içinde canlarını ortaya koyarak vatan savunmasını bırakmayan atalarımızın ruhudur. Ve Millî Mücadele bu ruhla verilmiş, İstiklal Harbi bu ruhla kazanılmıştır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Balıkesir ve çevresinde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve parti pehlivan yönetiminde Sındırgı Dağları'nda başlayan çete hareketi, kısa zamanda Gönen Dağları'nda Nuri Efe, Edremit Dağları'nda Akça ve Dalkıran Mehmet Efeler, İvrindi Dağları'nda Koca Müdür, Tevfik Bey kumandasındaki müfrezeleriyle birleşerek Yunanlılar'a ağır kayıplar verdirdiler. Bu harekât Yunan cephesi gerisinde yürütülen tek çete hareketiydi.Her parçası kanla dolu, savaşmaktan yorgun düşmüş Anadolu, Balıkesir'in başlatmış olduğu bu bölgesel savunmadan feyz almış ve Milli Mücadele'nin devleşen ili olarak tarihteki yerini almıştır.Kuvayi Milliye ateşini yakarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında en büyük rolü oynayan kahramanlarımıza çok şey borçlu olduğumuz bilinciyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı, vatanı ve kutsal değerleri uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürümüş tüm kahraman şehitlerimizi minnet ve rahmetle anar, istiklaline tutkuyla bağlı olan tüm Balıkesirli hemşehrilerimizin Kuvayi Milliye Günü'nü kutlarım” dedi.

Törene Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gaziler, askeri ve siyasi erkan ile öğrenci ve öğretmenler katıldı. Anıttaki program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.