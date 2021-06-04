Balıkesir'de LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

6 Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde okullarda dezenfekte çalışmalar yapılmaya başlandı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin ve sınav yetkililerinin sağlıkları bakımından tüm sınıflar, koridorlar ve lavabolar steril hale getirildi. Sınav günü temas edilecek sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyelerle tuvalet ve yönetim odaları detaylı biçimde dezenfekte edilerek okullarda koruyucu önlemlerde alındı. Yapılacak sınav öncesi kısa bir açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek bu önemli sınav öncesi okullarımızı hijyen bakımından hazır hale getiriyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı için detaylı dezenfekte çalışmasını aralıksız gerçekleştiriyoruz. Sınav günü de gerekli duyarlılıkla süreci takip ediyor olacağız. Çocuklar için önemli bir sınav olduğunu biliyor ve tüm öğrencilerimize sınavlarda başarılar diliyorum” dedi.