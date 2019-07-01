Balıkesir'de LGS tercih heyecanı

Balıkesir'de Liselere Giriş Sınavlarının (LGS) açıklanmasının ardından bugün başlayan tercih dönemi 12 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Balıkesir'de öğrenciler ile veliler LGS tercih heyecanı yaşıyor. Altıeylül Ortaokulu rehber öğretmeni Seda Öge Erkul tercih danışmanlığı için okula gelen öğrencilere yardımcı olduklarını ifade ederek, “Liselere giriş sınavlarının tercih dönemi 12 Temmuz'a kadar devam edecek. Öğrencilerimiz merkezi sınav puanıyla yerleştirme yapıyorlar yada yerel yerleştirmede bulunuyorlar. Merkezî sınav puanıyla 5 tane tercih hakları, 5 tanede yerel yerleştirilme hakları var. Yerel yerleştirmede bu yıl Altıeylül ilçesindeyse eğer öğrencimiz Altıeylül sınırları içerisinde olan okullar e-okul sistemiyle açılıyor. Hangi ilçedeyse o bölgedeki okullar açılıyor. Bir de komşu kayıt alanı var. Öğrenciler rehberlik öğretmenlerine danışırlarsa ve istedikleri okulları belirleyip gelirlerse çok daha iyi olur. Hangi okula gitmek istiyorsa bunları düşündükten sonra buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz. Bütün öğrencilerin başarılı bir tercih dönemi geçirmelerini istiyoruz” dedi.