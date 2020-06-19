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Balıkesir'de LGS'ye 18 bin 991 öğrenci sınava girecek

Sınavla öğrenci alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin merkezi sınav; Balıkesir’de 20 ilçedeki 243 okulda, 18 bin 991 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Sınavla öğrenci alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin merkezi sınav; Balıkesir'de 20 ilçedeki 243 okulda, 18 bin 991 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek.


Cumartesi günü Balıkesir ve 20 ilçesinde gerçekleştirilecek 2020 Merkezi Sınav ile ilgili olarak, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yazılı bir mesaj yayınladı ve şu bilgileri verdi: “Sevgili Öğrenciler, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve siz değerli öğrencilerimize en rahat sınav ortamının sağlanması amacıyla aylardır yürüttüğümüz hummalı çalışmaların sonuna geldik. Sınava gireceğiniz salonlar dezenfekte edildi; maskeleriniz, el dezenfektanlarınız salonlara ulaştırıldı. Okullarda sosyal mesafenizi koruyabileceğiniz alanlar oluşturuldu. Sizlerden isteğimiz, kurallara ve görevli öğretmenlerinizin yönlendirmelerine riayet etmeniz; kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sınav günü en geç saat 09:00'da okulunuzda hazır bulunmanız dır. Kaygılarınızı azaltın; kendinize güvenin ve başaracağınıza inanın. Sonucu ne olursa olsun bizler için çok kıymetli olduğunuzu unutmayın. Bu sınavı, en güzel neticeyi alarak başarıyla atlatacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlerin yetişmesinde çok büyük katkıları olan değerli ailelerinize; sınavda görev alacak olan tüm idareci, öğretmen ve görevlilerimize teşekkür ediyor; hepinize başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

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