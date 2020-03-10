Balıkesir'de liselilerden tiyatro resitali

Tiyatro yarışmalarında Balıkesir Lisesi “Rol Kesenleri” adlı tiyatro gurubu birinci oldu.

Milli duyguların ve kültürün yaşatılması için Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen kültür sanat yarışmalarında 14-29 yaş arası gençler, “Hayallerini Sahneye Taşı” sloganıyla il birincisi olmak için ter döktüler. Gençler tarafından temel değerlere uygun olarak hazırlanan oyunları, alanında uzman jüriler tarafından değerlendirdi. Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezinde 10 gurubun katılımıyla gerçekleşen Tiyatro yarışmalarında Balıkesir Lisesi “Rol Kesenleri” adlı tiyatro gurubu birinci oldu. Yarışmada birincilik alan tiyatro gurubu 11.06.2020 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Bölge Finallerine katılacak.

Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde gençleri tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Gençlerimiz bu yarışmalar ile birlikte kültürümüzü, değerlerimizi hem sahneye hem de geleceğe taşıyorlar. Gençler arası Türk Müziği, Şiir Okuma, Tiyatro ve Bilgi” yarışmaları ile gençlerimiz yeteneklerini sergileme imkanı buluyorlar. Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.