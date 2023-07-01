Balıkesir'de lüks araç otobanda cayır cayır yandı

Balıkesir itfaiyesi yangına hemen müdahale emesine rağmen araç yanarak, hurdaya çıktı.

İstanbul-İzmir otobanın Balıkesir Naipli mevkiinde 07 ANV 297 plakalı araç otoban da ilerlerken, sebebi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otobanda görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin hemen müdahalesi ile araç yangınına müdahale edildi. Yangın olan şeritte trafik seyri kısa bir süre yapılamadı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonucu araç tamamen yanarak, hurda haline geldi. Araç yangını ile ilgili soruşturmaya başlanıldı.