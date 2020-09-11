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Balıkesir'de makilik alan yangını

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çukurhüseyin mahallesinde çıkan makilik alan yangınına orman bölge müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çukurhüseyin mahallesinde çıkan makilik alan yangınına orman bölge müdürlüğü ekipleri müdahale etti.


Alınan bilgiye göre, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çukurhüseyin Mahallesinde öğlen saatlerinde makilik alandan yangın ihbarı üzerine Balıkesir İşletme Müdürlüğü Altıeylül Şefliği ekipleri 4 Arazöz, 2 Su İkmal Aracı ve 1 Dozer ile yangına müdahale etti. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar ekiplerin makilik yangınına hemen müdahale ettiğini ve yangın helikopterinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

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