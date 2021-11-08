Balıkesir'de Marifet Okulu eğitim sezonuna başladı

Cumhuriyet Meydanındaki cemiyet merkezinde başlayan Marifet Okulu'na 24 ortaokul öğrencisi katılıyor.

Haftanın Cumartesi günleri düzenlenen Marifet Okulunda, Kur-anı Kerim ve adap dersleri verilirken, el becerisi kursları düzenleniyor ve çeşitli oyunlar oynanıyor. Marifet Okulu'na devam eden 24 kız öğrenciye, kadın eğitimciler tarafından ders veriliyor. Öğrenciler, Marifet Okulu'na katılmaktan mutlu olduklarını anlatırken, Okul Koordinatörü Elmas Bayram Güneri, daha çok öğrenci beklediklerini söyledi. Marifet Okulu'na gelmekten mutlu olduğunu anlatan Nisa Nur Sivaz,” 3 haftadır Marifet Okuluna geliyorum. Eğlenceli oluyor. Arkadaş ortamı öğreniyorum. İşte, Kur-an öğreniyorum. Oyunlar oynuyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Kitap okuyoruz. Kütüphanelerden kitaplarımızı alıyoruz. 15 gün içerinde getiriyoruz. Cumartesi gününü hepimiz iple çekiyoruz. İşte yeni yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Bunun için aslında Cumartesi çok eğlenceli geçiyor. Hocalarımızı çok seviyoruz” dedi. Nida Su Yılmaz da, “Ben Marifet Okuluna daha yeni katıldım. Çok mutluyuz. Okulda arkadaşlarım var. Bura da bir sürü arkadaş edindim. Herkese tavsiye ederim” dedi. Marifet Okulu Koordinatörü Elmas Bayram Güneri ise, “Burhaniye Marifet Okulu'na 3 senedir başladık. Devam ediyoruz. Marifet Okulu'nda Kur-anı kerim, adap dersi, olay yorum, kişisel gelişim olaraktan el becerileri ve oyunlarla etkinlikler yapıyoruz. Aynı zamanda dış mekan etkinliklerimiz oluyor. 3 senedir birçok öğrenciye ulaştık. Daha fazla öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Buradan Burhaniye de tüm öğrencilerin Marifet Okulundan faydalanmalarını isteriz” diye konuştu. Öte yandan okulu ziyaret eden İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya, eğitmenlerden bilgi alırken, daha çok öğrenciye faydalı olmak istediklerini söyledi.