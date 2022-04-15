Balıkesir'de Mart ayında 2 bin 946 konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Mart ayında 2 bin 946 konut satıldı. Çanakkale'de bin 35 konut satılırken, Türkiye genelinde 134 bin 170 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan bilgilere göre, Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 mart ayında 2 bin 946 konut satılırken, Çanakkale'de bin 35 konut satıldı.

TÜİK' den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında İstanbul 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir, 5 bin 575 konut satışı ile izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 103 konut ile Tunceli ve 82 konut ile Bayburt oldu.