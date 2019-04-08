Balıkesir'de mazbata şöleni

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Balıkesir'deki sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde bulunan Altıeylül ile Karesi Belediye Başkanları ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını düzenlenen törenle aldı. Törenin ardından Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Düzenlenen törende ilk olarak Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve belediye meclis üyelerine mazbataları verilirken, daha sonra Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın mazbatasını almasıyla tören sona erdi. Mazbata töreninin ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bugün 8 Nisan itibariyle 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerin sonucu olarak mazbatalarımızı seçim kurulumuzdan hem Altıeylül, hem Karesi hem de Büyükşehir Belediyesi olarak teslim aldık. Kazanan Balıkesir olmuştur. Bu saatten sonra parti rozetlerimizi çıkarıp, tüm 20 ilçemizle beraber tüm şehrimize hep beraber hizmet edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

Düzenlenen mazbata törenine AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, MHP İl Başkanı Orhan Dereli, AK Parti milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir ile birlikte Cumhur İttifakı'nın ilçe başkanları, partililer ve belediye meclis üyeleri katıldı.