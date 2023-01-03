Balıkesir'de meslek liseleri 52 milyon lira gelir kazandı

Balıkesir'de ise çırak ve usta adayı öğrenci sayısı 2022 yılı sonu itibarıyla 13 bin 23'e ulaştı.

Teknik eleman, aranan elaman, üreten, kazanan ve ülkenin geleceği olarak tanımlanan meslek lisesi öğrencilerimizi nitelikli olarak yetiştirmenin önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, meslek liselerinin hem ülkemiz hem de ilimiz için çok önemli olduğunu ifade etti. Meslek liselerine dokunmanın önemine değinen Tatlı, "Meslek liselerimizi memleket meselesi olarak görüyoruz. Çünkü buralardan ülkemize kalifiye elemanlar yetişiyor. Ülkemizin üretim ekonomisine katkı yapan gençlerimiz yetişiyor. Her zaman vurguladığımız gibi eğitime yapılan yatırım, ülkeye yapılan en iyi yatırımdır. Bu okullarımız, ülkemizin geleceğinde ve çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı gençlerimizin yetiştirilmesinde çok önemli bir yere sahip. Hedefimiz, meslek lisesi öğrencilerimizin niteliğini artırıp, gelişimini sağlayarak kalifiye meslek elemanları yetiştirip ülkemize katkı sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Ailelere tavsiyelerde bulunan Ali Tatlı, "Meslek lisesinde okuyan çocuklarımız yaşamın tam içinde olacak. Bizler önce kendimiz için sonra toplum için çocuklarımızı değerlerle donatmalıyız. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Her çocuğumuzun akademik anlamda başarısı olmasa bile mutlaka üstün olduğu bir alan oluyor. Sporla, kültür ve sanatla ilgilenebiliyor. Hepsinin başka başka özellikleri var. Bunları da hep birlikte gün yüzüne çıkarmalıyız" dedi.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda 2021 Aralık ayında özellikle iş dünyasının yetişmiş elaman ihtiyacını gidermek için "Meslek Kanunu" ile ilgili güncellemeler yapıldığını belirten Ali Tatlı, "Güncellemelerden sonra çırak ve kalfaların işletmelerde görünür şekilde sayıları artmaya başladı. Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısı bir yıl gibi kısa bir sürede 7 katı aşarak 159 binden 1 milyon 200 bine yükselmiştir. İlimizde ise çırak ve usta adayı sayımız 2022 yılı sonu itibarıyla 13 bin 23'tür. Mesleki eğitimde yapılan çalışmaların meyvesi olarak bu yıl ilimiz genelindeki mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızda 51 milyon 927 bin 561 TL döner sermaye geliri elde ettik. Bu gelirin 2 milyon 509 bin 249 TL'si 2 bin 209 öğrencimize; 3 milyon 236 bin 145 TL'si öğretmenlerimize çalışmaları karşılığında geri döndü" şeklinde konuştu.