Balıkesir'de Mesleki Eğitim Fuarı açıldı

Balıkesir Valiliği ve İl Milli Eğitim müdürlüğünün organize ettiği 2023 eğitim vizyonu kapsamında Balıkesir'deki meslek ve teknik Anadolu liselerinin öncülüğünde gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Fuarı Esas 10 Burda AVM'de açıldı. 17-20 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda meslek liseleri kendi branşlarında ürettiği eserleri sergileyecek.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Fuarın açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula'nın yanı sıra protokol üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Yıldız; “Balıkesir'e değer katmaya devam edeceğiz”

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız; “Turizmden hayvancılığa sanayiden tarıma kadar her geçen gün büyüyen ve 10 numara bir şehir olma yolunda ilerleyen şehrimizin en büyük eksiklerinden birinin yetişmiş kalifiye eleman olduğu inancıyla 73 mesleki eğitim okulumuzla 20 bin 459 öğrencimizle bu şehre değer katmaya devam edeceğiz. Balıkesir'deki okullarımız oldukça donanımlı. Sayın valimizin desteğiyle Güney Marmara Kalkınma Ajansından meslek liselerimize aktarılan ödenekler ile aldık. Bundan sonraki hedeflerimizden biri tarımın en önde olduğu bu şehre bir tarım ve hayvancılık lisesi kazandırmak. Bununla ilgili girişimlerimiz sürüyor. Önümüzdeki yılda şehrimizde bir spor lisesi kazandırıyoruz temeli atıldı inşaat çalışmaları sürüyor. Ben sözü çok uzatmayacağım öğrencilerimiz size stantları başında sözün en güzellerini söyleyecekler. Ben bu fuarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Eğinlioğlu; “Değerlerimizden istifade edemiyoruz”

Fuar açılışında konuşan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu buradaki değerlerden istifade edemediklerini belirtirken yılda 600-700 mezun veren endüstri meslek lisesi öğrencilerinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Bizler Sanayi odası veya sanayici gözüyle baktığımız zaman sonuç odaklı giden firmalarımız. Aldığımız kararların sonucunda fayda sağlayan ve katma değer oluşturan bir neticenin olmasına arzu ederiz. Eğri oturup doğru konuşmakta fayda var. Stantlara bakıyorum öğrencilerimiz çok güzel şeyler yapmışlar. Ama biz Sanayi sektörüne geldiğimiz zaman bu öğrencilere ait değerlerden maalesef hiç istifade edemiyoruz. O zaman oturup bir daha düşünmemiz gerekiyor. Endüstri meslek liselerinde yılda 600-700 mezun veriyoruz. Bu verdiğimiz mezunların kaç tanesi sanayi sektöründe aldıkları eğitimle ilgili branşlarda meslek hayatına atılıyorlar. Ama buraya bakıyoruz burada çok güzel şeyler var. Öğrencilerimiz burada öğretmenlerinden aldıkları eğitimlerin sonrasında bunları üretmişler. Sanayideki fabrikalar olmasa meslek liseleri olmaz meslek liseleri olmasa fabrikalar olmaz. Bir elin parmakları gibi birbirimize bağlıyız. Ülkemizin ve bölgemizin gelişmesiyle ilgili olan bütün çabaların içinde hem fabrikalar ve hem meslek liseleri var. Bu yüzden meslek liselerinden çıkan öğrencilerin de olması lazım. Dolayısıyla daha iyi şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum”

Kula; “Mesleki eğitime önem vermeliyiz”

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula yaptığı konuşmada mesleki ve teknik eğitiminin önemine dikkate çekerken mesleki eğitime önem verilerek işsizlik sorununu azaltabileceği gibi kalifiye eleman bulmada yaşanan güçlüğü de azaltacağını belirtti.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru; bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimli kalifiye insan gücünün yetiştirilmesidir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Mesleki eğitim özellikle iki amaca yöneliktir: Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmek. Günümüzde, hızlı teknolojik değişme ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde Mesleki Teknik Eğitimin öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen ve söylenen gerçektir.

Üniversite mezunlarının sayısı arttıkça diplomalı işsizlerin de sayısı doğru orantılı olarak artmaktadır. Fakat iş dünyasında ilginç olan şey üniversiteli işsizler değil de belirli sektörlerde sürekli istihdam açığının olmasıdır. Bir tarafta firmalar acil bir şekilde eleman ihtiyacını gidermeye çalışırken bir taraftan da birileri iş bulmaya çalışmaktadır. Bu olumsuz durumun yaşanmasının en büyük nedenleri arasında insanların yanlış alanlara yoğunlaşmış olmasıdır. Gençlerin, ihtiyaç olmayan alanlara sadece üniversite bitirmek için yöneliyor olmaları şüphesiz işsizlik sorununun büyümesine neden olmaktadır. Bu da diplomalı işsizlerin veya kendi bölümüyle ilgili olmayan başka sektörlerde çalışan kişilerin çoğalmasına neden olmaktadır. Günümüzde en çok istihdamın sağlanacağı sektörlere kalifiye eleman yetiştirmek için mesleki eğitime önem verilmelidir. Başarılı bir mesleki eğitim sonrasında iş dünyasının ihtiyacına uygun olan donanımlarla mezun olmuş bir kişinin işsiz kalması neredeyse imkansızdır. Bu nedenle mesleki eğitime önem verilmesi işsizlik sorununu azaltabileceği gibi kalifiye eleman bulmada yaşanan güçlüğü de azaltacaktır.Bugün gelişmiş ülkelerdeki bireyler mesleki eğitimi ile ön plana çıkarırken, Türkiye'de aileler ve gençler klasik akademik eğitimi tercih etmektedirler. Türk toplumuna mesleki eğitimin getirileri doğru anlatılmalı, gençler meslek sahibi olma yönünde özendirilmelidirler. Mesleki eğitim programlarının içeriğini uluslararası eğitim standartlarına ve iş dünyasının gereksinimlerine göre belirlemek zorundayız. Ülkemizde yeni teknolojilere ve çağdaş uygulamalara yönelik olarak gençlere temel bilgi ve deneyim kazandırılması konusu büyük bir önem taşımaktadır. Ülkemizin hızlı ilerlemesinin yolunun, konusunda uzman, donanımlı ve bilgili gençleri yetiştirebilmemizden geçtiği düşüncesi ile Mesleki Eğitim Fuarı'nın gençlerimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını dilerim”

Yazıcı; “Balıkesir'in kalkınması meslek liselerimizin atacağı adımlarla olacak”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Balıkesir'in kalkınması meslek liselerinin atacağı adımlarla olacağını belirtirken şehrin önde gelen kurumlarının öğrencilerinin yanında olduğunu ifade etti.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı; “Büyüyen bir Türkiye. İhracatını arttıracak olan bir Türkiye. Üreten bir Türkiye ve bunların hepsini yapabilmek için nitelikli insan gücüne sahip bir Türkiye. Nerde bu insan gücü meslek liselerimizde. Türkiye ihracatını büyütecek olan daha fazla ve daha kaliteli üretecek dünyada söz sahibi olacak olan Türkiye'nin gençleri geleceği burada. Meslek liselerimizin öğretmenleri ve öğrencileri bizim en kıymetlilerimiz. Toplumda saygın olabilmek için öncelikle adam gibi adam olmak ardından da işini düzgün yapan insan olmak gerekir. Bizim gençlerimiz meslek liselerinde çok güzel işlere imza atıyor. Ben bu ilin valisi olarak meslek liselerinin % 80-90'ını bizzat ziyaret etmiş öğretmenleri ve öğrencileri ile buluşmuş birisi olarak söylüyorum. Ben sizlere güveniyorum. Bu şehrin geleceği için öncelikle meslek liselerinin doğru hazırlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu şehrin sanayisi 5-10 yıl içinde bugün kinin en az 2-3 katına çıkacak. Buradaki insan gücünü burada stantları olan yada olmayan meslek liselerimizin öğrencileri dolduracak. Bu şehrin kalkınması tamamen meslek liselerimizin atacağı adımlarla olacak. Şehrin önde gelen tüm kurum ve kuruluşları olarak arkanızdayız sizi seviyoruz siz bizim kıymetlimizsiniz. Fuarda emeği geçen herkesi kutlarım”

Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri stantları tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan Mesleki Eğitim Fuarı 20 Nisan Cumartesi gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.