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Balıkesir'de MHP yönetimi esnaf ziyaretlerine devam ediyor

MHP Balıkesir il Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve partili üyelerle birlikte Karesi ilçesinin Toygar mahallesinde vatandaşlarla buluştular.

Toygar mahallesinde vatandaşlarla birlikte olan İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve partililer esnaf ve vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaştılar.


Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri esnaf ziyaretlerine Toygar Mahallesiyle devam etti. Başkan Yüksel ve beraberindeki heyet, Karesi İlçesi Toygar Mahallesindeki Kahvehaneleri dolaşarak vatandaşlar ve işletme sahipleri ile istişarede bulundular. Başkan Yüksel, vatandaşın sorunlarını dinleyerek not etti.

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