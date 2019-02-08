Balıkesir'de MHP'nin 50 kuruluş yılı için pilav hayrı düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)' nin kuruluşunun 50.yılı dolayısıyla Karesi MHP teşkilatı Balıkesir'de pilav hayrı düzenlendi.

MHP'nin kuruluşunun 50.yılı Balıkesir Karesi MHP ilçe teşkilatı tarafından Zağnos Paşa Camisinde Cuma namazı sonrası düzenlenen pilav-ayran hayrı ile kutlandı. Cuma namazı sonrası yapılan pilav hayrında yaklaşık 5 bin kişiye pilav ve ayran dağıtıldı. MHP Karesi İlçe Başkanı Ceyhun Demirakın pilav ayran hayrı öncesi yaptığı açıklamada, “8 Şubat 1969 yılında kurulan partimizin 50 kuruluş yıldönümü. 50 sene oldu bu davanın kurulduğu parti. O günden bugüne bu süre zarfında birçok şehit verdik. Bu davaya hizmet etmiş bir ülküdaşı mızı şehit verdik. Bunun için başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere tüm ahrete intikal etmiş ülküdaşlarımız, dava arkadaşlarımıza ve şehitlerimiz için hayır düzenledik. Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.

Pilav hayrına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'da kısa bir konuşma yaparak, “Başta Alparslan Türkeş olmak üzere bütün geçmişlerimizin, şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu vatan için, bu bayrak için toprağa düşen herkesin başınızın üzerinde yeri var. Devletin bekası için, istiklalimiz için, çalışan yüreği çarpan bütün şehitlerimizi ve kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Tabi önemli olan farklılıklarımız olabilecektir Mesele vatan meselesi deyip, bir arada olabiliyorsak, ne mutlu bize. Alparslan Türkeş'i rahmetle yad ediyorum. Şimdiki lideri Devlet Bahçeli'yi de gerçekten kutluyor ve tebrik ediyorum. 15 Temmuz'da vatanımıza kast eden vatan hainlerine karşı dimdik ayakta durduğu için kutluyorum” şeklinde konuştu.

Zağnos Paşa Camisinde yapılan pilav hayrına Balıkesir AK Parti Milletvekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, MHP il Başkan vekili Ayhan Arabacıoğlu, Ak Parti Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan, AK Parti Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan, Kamusen İl Temsilcisi Musa Bilal, parti üyeleri, Ülkü Ocakları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.