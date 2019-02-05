Balıkesir'de Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitimde 2.dönem için tedbirler karar altına alındı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı II. kanaat döneminin ilk "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı" İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız başkanlığında Balıkesir Öğretmen evinde gerçekleştirildi. Balıkesir Öğretmen evinde gerçekleştirilen toplantıya 20 İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı birinci kanaat döneminin değerlendirilmesi ile başlanan toplantıda “2023 Eğitim Vizyonu ve Bu Çerçevede Yürütülen ve Yürütülmesi Planlanan Çalışmalar, Sıfır Atık Projesi, Ortaöğretim Kayıt Alanı İşlemleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Taşımalı Eğitim, Yatırımlar, Yapım Aşamasında ve Yapımı Tamamlanmış Olan Okulların Son Durumları” görüşüldü.

Müdür Yıldız, “Balıkesir'in gelecek vizyonunu da şekillendirmenin gayreti içerisindeyiz”

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Balıkesir'in gelecek vizyonunu da şekillendirmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade den İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "İkinci kanaat döneminde de hem akademik başarı anlamında hem de sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler anlamında çok daha başarılı bir Balıkesir'e ulaşacağız" dedi.

Toplantı, BENGİ ve Sporda Yetenek 10'la Gelecek projeleri ile ilgili çalışma takvimlerinin oluşturulması ile sona erdi.