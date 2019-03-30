Balıkesir'de minik eller çamurdan çömlek yaptı

Burhaniye ilçesinde, Avni Özpolat Anaokulu'nda”Hayallerimiz Çamurla Şekillensin” projesi kapsamında minik eller çamura şekil verdi, çömlek yaptı. Okulda eğitim gören 180 öğrenci teker teker tazgahın başına geçerken, birer adet toprak kap yaptı.

Okul Müdürü Fatma Serim, çocuklarda el becerilenin gelişmesini amaçladıklarını söyledi. Çamura şekilde veren minik öğrenciler de, büyük mutluluk yaşarken, hazırladıkları kapları annelerine hediye etmeyi planladıklarını söyledi. Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, tezgahın başına geçip toprak kap yaparken, öğretmenlere teşekkür etti ve öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Minik öğrenciler, çamura şekil vermenin heyecanını yaşadı. Öğrencilerden Umut Alan, “Anneme, çok güzel bir çömlek yaptım. Beğenecek ve mutlu olacaktır” dedi. Helen Pazarbaşı da, “ Çok güzel bir çömlek yaptım. Onu çok güzel süsleyeceğim ve annemE hediye edeceğim” dedi. Gülce Tekin ise, “ Mavi sarı boyayacağım. Sonra da anneme hediye edeceğim. Babalar gününde de babama hediye edeceğim” dedi. Okul Müdürü Fatma Serim de, “Avni Özpolat Anaokulu olarak eğitim verdiğimiz öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için bu etkinliği yaptık. Eğlenerek öğrenmelerini amaçladık. Etkinlik sırasında çocuklarımızın keyifli zaman geçirdiklerini gözlemledik. Hayal dünyalarına ışık tutan bir çalışma oldu.” dedi. Rehber Öğretmen Ayşenur Efesoy ise, “ Özellikle bu etkinliği sabırsızlıkla bekledik. Çocuklarımızın kızgınlık öfke gibi duygularını yönetebilmelerini, sabırlı olmalarını ve kendilerini ifade etmelerine çok yardımcı olacağını düşündüm. Yaparken de gerçekten bunu hissettik hep beraber. Çok güzel bir etkinlik oldu” dedi.