Balıkesir'de miniklerin at biniciliği heyecanı

Balıkesie'de minikler at binme heyecanı yaşadı. İleride herhangi bir korku yaşamamaları adına ata, özenle yaklaştırılan çocuklar ilk önce atı sevdi ardından binicilik eğitimine geçildi. 3 eğitimli at ve eğitim yayı kullandırtılan miniklerin ilk kez at biniciliği eğitimi ve ok atma gibi aktivitelerle tanışmaları velileri de mutlu etti. 3 anaokulu öğretmeni ve 3-6 yaş arası 30 miniğin katıldığı gezi etkinliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve velilerin verdiği izinle düzenlendi. 5 saat süren tempolu etkinlikte ayrıca tarihte kullanılan türklere ait deri zırh, çanta ve börk şapka tanıtıldı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu Müdürü Nurgül Uysal, 3 anaokulu öğretmeni ve anaokulu çalışanlarının sürekli gözetim ve dikkatle gerçekleştirdiği bu etkinlikte amaçlanan kültürel geçmişi tanıtmakla beraber hayvan sevgisini de aşılamak olduğunu söyledi.