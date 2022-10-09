Balıkesir'de motokros şampiyonası tamamlandı, ödüller sahiplerini buldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gönen Belediyesinin destekleriyle Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlarda, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ile Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Balıkesir'in Gönen ilçesinde tamamlandı.

210 sporcu MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Kent Konseyi Başkanı Doğan Ceylan tarafından sporculara ödülleri verildi.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonasında dereceye girenler:

MX1: 1. Julian Georgiev (Bulgaristan), 2. Hristian İliovski (Kuzey Makedonya), 3. Mustafa Çetin (Türkiye)

MX2: 1. Victor Rusu (Romanya), 2. Batuhan Demiryol (Türkiye), 3. Banu Mihnea Andrei (Romanya)

MX125: 1. Victor Rusu (Romanya), 2. Banu Mihnea Andrei (Romanya), 3. Baran Bulut Kocaman (Türkiye)

MX: 1. Şakir Şenkalaycı (Türkiye), 2. Eray Esentürk (Türkiye), 3. Zoran Karanfilovski (Kuzey Makedonya)

Senior: 1. Kadir Masar (Bulgaristan), 2. Atanas Petrov (Bulgaristan), 3. Vasil Stoyanov (Bulgaristan)

85CC: 1. Tudor Stefanescu (Romanya), 2. Ali Akkafa (Türkiye), 3. Nasip Emir Abay (Türkiye)

65CC: 1. Efe Okur (Türkiye), 2. Daniel Marian (Romanya), 3. Berkay Sarıay (Türkiye)

50CC: 1. Artemi Gangeruan (Moldova), 2. Poyraz Bor (Türkiye), 3. Mikail Sertkaya (Türkiye)

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarında dereceye giren sporcular;

MX1: 1. Mustafa Çetin, 2. Arif Şişman, 3. Mevlüt Kolay

MX2: 1. Batuhan Demiryol, 2. Ata Yağız Kuzu, 3. Emircan Şenkalaycı

MX2 Junior: 1. Baran Bulut Kocaman, 2. Efe Kemal Hıd, 3. Semih Toktaş

MX: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Eray Esentürk, 3. Murat Başterzi

85CC: 1. Ali Akkafa, 2. Nasip Emir Abay, 3. Kerem Yılmaz

65CC: 1. Efe Okur, 2. Berkay Sarıay, 3. Hasan Hüseyin Baş

50CC: 1. Poyraz Bor, 2. Mikail Sertkaya, 3. Aslan Osmanpaşaoğlu,

Veteran: 1. Hayattin Söyler, 2. Hüseyin Neziroğlu, 3. Engin Kır

Senior: 1. Cüneyt Öztürk, 2. Ceyhun Kalfalı, 3. Hayattin Söyler

Kadınlar: 1. Efnan Valimaki, 2. Selen Tınaz, 3. Irmak Yıldırım