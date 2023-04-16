Balıkesir'de motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada otomobilde yolcu olan 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Özkan Karamanlı yönetimindeki 10 AIH 249 plakalı motosiklet Çanakkale ili istikametinden Edremit ilçesi istikametine en sağ şeritte seyir halindeyken E.H.A. yönetimdeki 10 AHA 822 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Özkan Karamanlı (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan E.K. ise yaralandı. Yaralı 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı. Kaza nedeniyle Çanakkale Edremit karayolun İzmir istikametinde tek şeritten akış sağlanırken Edremit Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.