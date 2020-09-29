Balıkesir'de motosikletli polisler suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir'de motosikletli polisler merkez ilçelerde yaptıkları aramalarda silah, uyuşturucu madde ve 3 aranan şahsı yakaladı. Balıkesir il genelinde polis ekipleri 7 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız silah ve 14 fişek, 2 şahıstan da 5. 06 gram esrar ele geçirdi.

Polis ekiplerinin Balıkesir il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçeleri genelinde ayrı ayrı yaptığı 5 uygulamada 7 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı ve 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Polisin yaptığı uygulamalarda 3,25 gram metamfetamin, 3,12 gram esrar ve 278 adet sentetik ecza hap ele geçirildi