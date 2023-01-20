Balıkesir'de muhtarlara Aile Okulu eğitimi

Halk Eğitimi Merkezi Salonunda başlayan eğitimde rehber öğretmen Jale Özgün ilk dersi verirken eğitime 39 mahalle muhtarı katıldı

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı Aile Okulu eğitimi dahilinde geçtiğimiz yıl yüzlerce veliye eğitim veren Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının imzaladığı protokol uyarınca bu yıl mahalle muhtarlarını da eğitime dahil etti. Burhaniye'de 39 mahalle muhtarına ilk dersi rehber öğretmen Jale Özgün verdi. Eğitim sırasında konu ile ilgili videolar da gösterildi. Eğitim öncesi bir konuşma yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algün, eğitimin önemini anlatırken, eğitimin 40 saat süreceğini söyledi. Eğitime Katılmaktan mutlu olduğunu anlatan muhtar Kocacami Mahalle Muhtarı Yalçın Kocabey, “Kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza böyle aile kurumuyla ilgili kurs açtı. Bu kursa gelmekten çok mutluyum. Halk Eğitimi Müdürümüze, kaymakamımıza ve bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Öğretmenler Mahallesi Muhtarı Nesrin Yıldırım da, ”Halk Eğitim ve kaymakamlık aracılığı ile biz muhtarlar için düzenlenmiş aile okulu projesinde bulunmaktan gayet mutluluk duyuyorum. Muhtarların mahallesinden haberdar olabilmeleri için, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmesi için, onların dertlerine ortak olabilmek adına bu kursların daha da çoğalması ve kadınlara yönelik kurslarında artmasını temenni ediyorum” dedi. Ören Muhtarı İlker Kurt ise, “Milli Eğitim Bakanlığı Burhaniye Halk Eğitimi Merkezinin vermiş olduğu güzel bir eğitim. Bizler çocuklarımızı yarınlara hazırlayacağız. Onlara daha sağlıklı daha özgüvenli olarak bu anlamda güzel bir eğitim. Eğitimlerin artmasını istiyoruz” dedi. Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Dayı da, “Kaymakamımızın açtırmış olduğu bu kursa tüm muhtarlar arkadaşlar beraber katılım sağladık. Bu kursların devamını diliyoruz. Çeşitli kurslar olmasını temenni ediyoruz. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ise; “Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim Merkezlerine görev verdi. 2022 yılı içerinde bu görev dahilinde 996 tane Halk Eğitim Merkezinde Türkiye genelinde 1 milyon 200 aileye ulaşarak Aile Okulu eğitimini tamamladı. 2023 yılı içerisinde de Aile Okulu Eğitimine Türkiye'deki tüm muhtarlar dahil edildi. İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın aralarındaki protokol dahilinde Ocak ayından başlayarak Aile Okulu, trafik, çevre ve iklim değişikliği farkındalık eğitimi ve ailede ilk yardım konularının işleneceği 4 ayrı kurs düzenlenecek. Burhaniye'mizde de 39 tane muhtarımızın yer aldığı kursumuzun ilk olan aile eğitimi rehberlik öğretmenimiz Jale hanım tarafından gerçekleştirildi” diye konuştu.